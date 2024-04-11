ABD'de hortum etkili oldu: 1 ölü
ABD'nin güney eyaletlerinden Mississipi, Teksas ve Lousiana'yı hortum vurdu.
ABD'nin güney eyaletlerinden Mississipi, Teksas ve Lousiana'yı hortum vurdu.
ABD'nin güney eyaletleri Mississipi, Teksas ve Lousiana'da elektrik kesintisi meydana geldi ve binalar hasar aldı.
Ulusal hava durumu servisi hortumun saatte 144 kilometreden hızlı olduğunu açıkladı.
Hortumun şiddeti nedeniyle bazı ev ve işyerleri kullanılamaz hale geldi.
100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
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Mississipi'de bir kişi hayatını kaybetti.
Mississipi'de yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı.
Lousiana eyaletinin en büyük kenti New Orleans'ta yerleşim yerlerini su bastı. Bazı binalar, şiddetli rüzgarın etkisiyle hasar gördü. (İLKHA)