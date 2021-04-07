ABD'de hipersonik füze şoku

Bir ABD Hava Kuvvetleri bombardıman uçağı, uzun zamandır beklenen yeni bir hipersonik silah testi için havalandı. Yapılan açıklamaya göre, hipersonik füze testi başarısız oldu.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "5 Nisan'da hipersonik silah çalışmalarında bir gerileme yaşadı. Uçakta bir sorunla karşılaşıldı ve füze fırlatılamdı." ifadesi kullanıldı.

Bir B-52H Stratofortress bombardıman uçağının, Kaliforniya'daki Point Mugu Deniz hava sahası üzerinde, AGM-183 havadan fırlatılan 'Hızlı Tepki Silahı'nı fırlatamadığı belirtildi.

Star.com.tr'nin haberine göre; Hava Kuvvetleri, sadece güçlendirici test aracının uçaktan fırlatılmasını değil, aynı zamanda destek aracının performansını ve süzülme gibi diğer performansları da değerlendirmeyi umuyordu.

Hipersonik silahlar, silahı en az Mach 5 (sesten 5 kat hızlı) hıza çıkarmak için, güçlendirici bir roket ve hızlandırıcıdan ayrılarak hedefe doğru ilerler. Tahmin edilemeyen kavisli bir seyir yolu izleyerek geleneksel hava ve füze savunma sistemlerinin onu durdurmasını daha zor hale getirir.

Düşman savunmasını engelleme yeteneği, bu teknolojiyi cazip hale getirdi. Bu alandaki çalışmalar Çin, Rusya ve ABD arasında stratejik bir rekabet alanı haline geldi.

Hava Kuvvetlerinin AGM-183A ARRW'sinin ABD cephaneliğindeki havadan fırlatılan ilk hipersonik silah olması bekleniyor. Ordu ve Donanma ayrıca kara tabanlı ve denizden fırlatılan hipersonik silahlar geliştiriyor.