ABD'de havaalanında can pazarı! Ölü ve yaralılar var ABD'nin Alaska eyaletinde havaalanına iniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Uçağı işleten şirket PenAir'den yapılan açıklamaya göre, 3 mürettebat ve 39 yolcusuyla Alaska'ya bağlı Aleutian Adaları'nda bir havaalanına iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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