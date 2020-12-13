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Aktüel ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Pfizer-BioNTech aşısına onay
Aktüel

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Pfizer-BioNTech aşısına onay

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:32:57 -
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Pfizer-BioNTech aşısına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, CDC'den de son onayı aldı.

Redfield yaptığı açıklamada, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.



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