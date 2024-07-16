ABD'de hareketli dakikalar! Polis şüpheliyi öldürdü
Donald Trump'ın mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında elinde bıçak olan bir şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.
Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.
Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.
Trump silahlı saldırıya uğramıştı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.
Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Trump’a suikast girişiminin arkasında ABD derin devleti mi var? Beklenen sürpriz, yahut açık sır
Medya
Trump'ı öldüremediler mi yoksa öldürmek mi istemediler? O isim, "Bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da sadece CNN'i izlemek" diyerek açıkladı