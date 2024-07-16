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Dünya ABD'de hareketli dakikalar! Polis şüpheliyi öldürdü
Dünya

ABD'de hareketli dakikalar! Polis şüpheliyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 23:54:00 - 2024-07-16 23:57:19
ABD'de hareketli dakikalar! Polis şüpheliyi öldürdü

Donald Trump'ın mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında elinde bıçak olan bir şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

Trump silahlı saldırıya uğramıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.
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