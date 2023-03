ABD’de göstergeler kırmızı alarm veriyor!

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın dün ABD Kongresi’ne yaptığı açıklamaların ardından tahvil piyasalarındaki en güvenilir resesyon göstergelerinden birisinde olağanüstü bir hareketlilik ortaya çıktı. Powell’ın faiz artışlarının yeniden hızlandırılması ve daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olabileceğine dair açıklamaları resesyon göstergesinin üç haneli gerilemeye maruz kalmasına yol açtı.

MarketWatch’un haberine göre ABD Hazinesi’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas geçtiğimiz günkü seansta -103,7 baz puana kadar geriledi. Bu seviyeye 22 Eylül 1981’den bu yana gelinmemişti. Söz konusu tarihte makas -121,4 seviyesine kadar gerilemişti ve bu tablo dönemin ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Paul Volcker yönetiminde politika faizlerinin %19’a yükseltilmesiyle oluşmuştu.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre Powell geçtiğimiz gün şahin yorumlarıyla tüm analistleri şaşırttı. Faiz artışlarına duyarlı 2 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri %5 barajını aştı. ABD borsalarındaki üç büyük endeks de günü sert düşüşlerle kapattı. Küresel piyasalarda doların değerini ölçen ICE Dolar Endeksi %1,2 yükselerek ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Vadeli işlemler piyasalarında yatırımcıların faiz artışı beklentilerini ölçen CME FedWatch göstergesine göre 22 Mart’taki para politikası toplantısına dair 50 baz puanlık faiz artışı beklentileri %31,4’ten %70,5’e yükseldi. Göstergeye göre FED’in yıl sonunda faiz oranlarını %5,5 ila %5,75 aralığına getirmesi ihtimali de gözle görülür biçimde arttı.

1 milyar dolarlık varlığı yöneten ABD merkezli yatırım firması Facet’in Yatırım Başkanı Tom Graff, “Ne zaman FED daha şahin olsa getiri eğrisi de daha çok terse dönüyor. Bu da piyasaların büyümedeki yavaşlama ve/veya resesyon sebebiyle daha sonra FED’den faiz artışı yapılacağını beklediğini söylemelerinin bir yolu. Bu hareketlilik piyasaların politika faiz oranlarını bu kadar uzun süre yüksek tutmanın sürdürülebilirliği hakkında ne düşündüğünü size söylüyor. Piyasalar hala bir resesyonun oldukça muhtemel olduğunu ancak mutlaka gerçekleşmek zorunda olmadığını düşünüyor” ifadelerine yer verdi.

2 yıllık tahvil faizleri ile 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın genişlemesi yatırımcıların kısa vadede yüksek faiz oranları, yavaş ekonomik büyüme, düşük enflasyon ve uzun vadede faiz indirimi öngördüğü anlamına geliyor. Salı günü üç haneli seviyelere ulaşan bu makas aralığı büyük oranda 2 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişten kaynaklandı. 2 yıllık ABD Hazinesi Tahvil getirileri 18 Haziran 2007’den bu yana ilk defa %5 barajını aştı.

2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark ilk kez nisan ayında sıfıra kadar gerilemişti. Bu iki göstergenin ters getiri eğrisi oluşturması ekonomide olası bir resesyonu öngörme konusunda oldukça güvenilir bir sicile sahip ön gösterge niteliği taşıyor. Geçmişte bir kez yanlış sinyal vermiş olsa da göstergenin işaret ettiği resesyon genellikle bir yıllık gecikmeyle de olsa görülüyor.

Graff konuyla ilgili açıklamasında, “Bir sinyal olarak getiri eğrisinin tersine dönmesindeki gücün hiç değiştiğini sanmıyorum. Her yavaşlama ve her ekonomik döngü biraz farklıdır, bu yüzden nasıl göstergelerin nasıl hareket ettiği de bir miktar farklıdır. Ancak bu sinyal her zamanki gibi güçlü ve doğru. Ekonominin bu yılın ikinci yarısında anlamlı bir şekilde yavaşlayacağını, ancak 2024'e kadar resesyona girmeyeceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

FED’in tek aracı faiz artırmak mı?

Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde verdiği ifadenin ardından 1 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri %5,27’ye, 6 aylık tahvil getirileri ise %5,21’e kadar sıçradı. FED Başkanı’nın daha yüksek oranlara ihtiyaç duyulduğuna dair açıklamaları Senato milletvekillerinin enflasyonu kontrol etmek için faiz artışlarının tek araç olup olmadığını sormasıyla geldi. Powell, faiz oranlarının ana araç olduğunu söyledi, FED’in parasal sıkılaştırma (QT) sürecini, diğer bir deyişle merkez bankasının 8,34 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmesini, daha ayrıntılı olarak tartışmaktan kaçındı.

QT bir zamanlar faiz artırımlarına ek bir yöntem olarak görülüyordu. FED’in Atlanta şubesindeki bir ekonomist, üç yıl boyunca nominal Hazine menkul kıymetlerinin 2,2 trilyon dolarlık pasif bir şekilde devredilmesinin, çalkantılı zamanlarda 74 baz puanlık bir faiz artışına eşdeğer olacağını tahmin ediyordu.

Ancak şimdi QT ile uğraşmak ve bu süreci hızlandırmak Güney Kıbrıs merkezli aracı kurum XM’in Kıdemli Yatırım Analisti Marios Hadjikyriacos’a göre, "FED’in gerçekten açmak istemediği bir kutu" olacaktır. Analiste göre bu tür bir yöntem sistemden aşırı miktarda likidite boşaltabilir ve finansal koşulları çok daha hızlı sıkılaştırabilir. Para politikasının daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olsa da Hadjikyriacos FED yetkililerinin öfke nöbeti ve 2019 repo krizi tecrübelerinin ardından bu aracı aktif olarak kullanmakta temkinli davrandığını belirtiyor.

Facet'ten Graff'a göre, İngiltere'deki geçen yılki tahvil piyasası krizi de FED’in düşüncesinde de bir rol oynuyor. Söz konusu dönemde İngiltere hükümetinden gelen şaşırtıcı derecede büyük bir vergi indirimi paketi kargaşayı tetiklemiş ve İngiltere Merkez Bankası'nın acil müdahalesine yol açmıştı.

Graff, “FED, QT konusunda aşırı agresif olursa, bunun öngörülemeyen sonuçları olabilir. FED’in bu konuda hiçbir şey söylemediği göz önüne alındığında, piyasa gerçekten de doğru ya da yanlış bir araç olarak parasal sıkılaştırmayı unuttu” ifadelerine yer verdi.

