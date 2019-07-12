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ABD'de göçmen operasyonu başlıyor

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (İÇE) birimi, ülkedeki binlerce göçmeni Pazar günü geniş çaplı bir operasyon ile tutuklayarak sınır dışı etmeye başlayacağını duyurdu.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:42
ABD'de göçmen operasyonu başlıyor

Münübe Yılmaz

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (İÇE) birimi, ülkedeki binlerce göçmeni Pazar günü geniş çaplı bir operasyon ile tutuklayarak sınır dışı etmeye başlayacağını duyurdu. The New York Times’in haberine göre New York, Maryland ve Florida da dahil 10 eyalette gerçekleşecek operasyon ile en az 2 bin yaşa dışı göçmenin sınır dışı edilmesi hedefleniyor.Tutuklanıp sınır dışı edilecek ailelerin gerekli düzenlemeler tamamlanıp en kısa sürede gönderilinceye kadar Teksas ve Pensilvanya’daki göç merkezlerinde, artan kişilerin de otellerde tutulmasına karar verildi. New York Times'a göre haklarında sınır dışı kararı çıkan göçmenlerin tutuklanacağını fakat onlarla aynı ortamda bulunan ve yasa dışı bildirimi almamış herhangi bir yasa dışı göçmenin de tutuklanmasının mümkün olduğunu bildirdi. Operasyonları düzenleyecek İÇE yetkililerinin herhangi bir mülke ve ya eve girmesine izin verilmediği kaydedilirken, yasadışı göçmenler, görevlilere kapıyı açmadığı takdirde tutuklanamayacaklar. ABD başkanı Donald Trump'ın tutuklamaları geçen ay başlatması planlanıyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getirmesi için ABD Kongresi’ne vakit tanımak amacıyla operasyonu ertelemişti. Trump'ın geçen ay Twitter hesabından duyurduğu ABD’ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sınır dışı edileceği haberi Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğunu oluşturan Demokratlar tarafından tepki ile karşılanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:42
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