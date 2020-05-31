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Dünya

ABD’de George Floyd için başlayan protestolar Avrupa’ya sıçradı

ABD’de polisin müdahalesi nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriler İngiltere’ye de sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:03:00 - 2020-05-31 14:04:03
ABD’de George Floyd için başlayan protestolar Avrupa’ya sıçradı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar, İngiltere’ye de sıçradı. Göstericiler, “Adalet yoksa, huzur da yoktur” sloganlarıyla Londra’da yürüdü.

Londra’da George Floyd için slogan attılar

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD’de başlayan protestolar hız kesmeden devam ederken, protestolar 30’dan fazla kente sıçradı. İngiltere’de ‘Black Lives Matter’ (BLM) göstericileri, başkent Londra’nın Peckham bölgesinde sokaklarda George Floyd için slogan attı.

‘İngiltere masum değil’

Çok sayıda göstericinin, “Adalet yoksa, huzur da yoktur” dediği ve “İngiltere masum değildir” diye bağırarak slogan attıkları görüldü. İngiliz medyası ise göstericilerin sosyal mesafeyi önemsemediğini ve maskesiz olduklarına vurgu yaptı. Öte yandan, BLM hareketinin bugün ve önümüzdeki hafta da protestolarına devam edeceği ifade edildi.

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