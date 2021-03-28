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Dünya ABD'de fırtına ve sel can aldı
Dünya

ABD'de fırtına ve sel can aldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrinde şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 21:45:00 -
ABD'de fırtına ve sel can aldı

Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi, dereler taştı. Ulusal Hava Servisi Nashville'de sel uyarısı yaptı.

Metropolitan Nashville Polis Departmanı, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sele kapılan araçlarda ve su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden mahsur kalan 130 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

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