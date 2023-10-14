  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! Vatandaşı soymaya başladılar

Türkiye için temiz enerji odaklı karar: Türkiye'ye 400- 500 milyon dolar arasında olan paket! Ülkemizde bekleniyor!

Türkiye genelinde 1150 mağazası olan şirketten beklenmedik karar! Türk tekstil devi satışa çıkarıldı

"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" diyerek algı yapan CNN muhabiri özür diledi

Arap ülkesi şokta: Türkiye'ye bunu yaptığımızdan beri her 24 saatte 35 milyon dolar kaybediyoruz

Cübbeli Ahmet Hoca, Hamas-İsrail savaşında sorumlu ülkeyi açıkladı! Onları işaret etti! Herkes şaşkın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması

Acun Ilıcalı'nın büyük yalanı ortaya çıktı! Canlı yayında gerine gerine açıklamıştı ama gerçek başkaymış

Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması
Gündem ABD'de Filistin'e destek!
Gündem

ABD'de Filistin'e destek!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 23:41:00 -
ABD'de Filistin'e destek!

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı.

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı.

"Filistin için Amerikalı Müslümanlar" (AMP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine katılımcılar, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydanı'nda bir araya geldi.

AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbe'den bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullanarak, tüm bunların ABD Başkanı Joe Biden'ın tam ve açık desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Binlerce katılımcı, yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi.

Katılımcılar "Özgür Filistin", "Çok yaşa Filistin", "Hemen ateşkes", "İşgale son" sloganları atarken, "ABD'ye ödediğiniz vergiler İsrail'in savaşını fonluyor", "Filistin'e destek, insanlığa destektir", "İşgal direnişi meşru kılar" yazılı pankartlar açtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Destek gösterisine küçük çocuklarıyla beraber katılan Ortodoks Yahudiler de "İsrail devleti Yahudiliği temsil etmiyor" ve "Yahudiler, İsrail'i ve mezalimini kınıyor", "İsrail yangını başlattı" pankartları açtı.

Gösteride konuşma yapan bir Amerikalı Yahudi, "Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik var. Filistin özgür olacaktır." diyerek, tüm Amerikalı Yahudilere Gazze'de şiddetin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23