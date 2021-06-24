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Dünya ABD'de felaket! 99 kişiye ulaşılamıyor
Dünya

ABD'de felaket! 99 kişiye ulaşılamıyor

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Surfside kasabasında çöken 12 katlı binadan dehşet verici haber az önce geldi. En az bir kişinin hayatını kaybettiği binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 23:02:00 -
ABD'de felaket! 99 kişiye ulaşılamıyor

Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çökmüştü. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yetkililerden yapılan açıklamada, binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. 

"İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz"

CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

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Yorumlar

Fırsat Ganimet

Bunu da bir müslümanın başına yıkıp ülkesini işgal etmezlerse şaşarım. Amerika böyle bir fırsatı kaçırmaz.
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İsmail

Beter olsunlar! Florida/Miami, ABD de Yahudilerin en çok yaşadığı eyalet. İnşa Allah hepsi yahudidir. Allah svt cümle yahudiyi tez vakitte ya bizim elimizle yada direkt kendisi helak eylesin inşa Allah....
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