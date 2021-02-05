  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Dünya

ABD'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 40 araç birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 15:28:00 -
ABD'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Interstate 80 karayolunda 40 araç birbirine girdi.

ABD'nin Iowa eyaletinde etkisini sürdüren kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Colfax ve Newton bölgeleri arasındaki Interstate 80 karayolunda kar fırtınası sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda toplam 40 araç birbirine girdi. Yarı römork kamyon, tır ve devriye araçlarının da karıştığı kaza sonrası yetkililer bazı sürücü ve yolcuların hafif yaralandığını aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı
Gündem

Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı

Orhan Pamuk'un izinden giderek yurt dışına yaranmak için kendi ülkesine sırtını dönen ve peş peşe skandal açıklamalarda uzun süre gündemden ..
Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu
Medya

Bu açıklama ABD'den geldi: Her şey Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Amerikalı bir kadın, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Müslüman olduğunu açıkla..
ABD'den 15 Temmuz açıklaması! Darbede...
Dünya

ABD'den 15 Temmuz açıklaması! Darbede...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un r..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay