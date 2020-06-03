ABD'de fabrika siparişleri nisanda yüzde 13 azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 13 azalışla 384,3 milyar dolara geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 384,3 milyar dolar oldu.



Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 14 azalması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 17,7 azalışla 168,7 milyar dolara düşerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 9 azalarak 215,6 milyar dolara geriledi.

Mart ayına ait fabrika siparişlerindeki azalış ise yüzde 10,3'ten yüzde 11'e revize edildi.



Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.