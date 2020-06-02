ABD'de ev sahiplerinden kiracılara ahlaksız teklif!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 kısıtlamalarının uygulamaya konduğu mart ortalarından bu yana milyonlarca işsizlik başvurusu yapıldı.ABD'lilerin yaklaşık üçte birinin nisan ayının ilk 5 gününde ev kirasını ödeyemediği bildirildi.

Korona günlerinde yüzde 13 arttı

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik kriz sonrası Batı'nın ahlaksızlığı ABD'de bir kez daha kendisini gösterdi. Ulusal Adil Konut İttifakı (NFHA) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ABD'de Covid-19 krizi süresinde kiracılara yönelik cinsel taciz şikayetlerinde yüzde 13'lük bir artış görüldü. NFHA internet sitesinde ev sahiplerinin cinsel tacizine maruz kalan kiracıların paylaşımına açık bir podcast projesi başlatıldı.

İnternet sitelerinde reklamlar başladı

Artan konut kiraları, "seks karşılığı kira" taleplerinin de son yıllarda artmasına neden oldu. Yardım kuruluşları, çevrim içi sitelerde seks karşılığı ücretsiz konaklamaya yönelik reklamların yer aldığını bildiriyor. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de 5 yılda 250 bin kadın ev sahiplerinin kira yerine seks talebiyle karşı karşıya kaldı.