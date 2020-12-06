ABD'de 'esrar' kararı!
ABD Temsilciler Meclisi, esrarın yasallaşmasına dair bir teklifi kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde esrarın yasallaşmasına yönelik teklife, 228 Demokrat vekil “evet” oyu verirken 164 Cumhuriyetçi vekil “hayır” oyu verdi.
USA Today’in haberine göre kabul edilen yasa, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeler üzerindeki federal yönetim yetkisini kaldırarak her eyaletin kendisinin karar vermesine olanak sağlıyor.
Esrarın yasallaşmasına yönelik yasa Temsilciler Meclis tarafından kabul edilmesine rağmen Senato’dan geçmesine olumsuz gözüyle bakılıyor.