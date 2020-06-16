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Aktüel

ABD’de eski sömürge valisinin heykeline yönelik protestoda silahlı saldırı

ABD’nin New Mexico eyaletinde eski sömürge valisi Juan Onate Salazar’ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen protestoda 1 kişi, kendilerini "New Mexico Sivil Muhafızları" olarak adlandıran silahlı grup tarafından vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:08:20 -
ABD’de eski sömürge valisinin heykeline yönelik protestoda silahlı saldırı

ABD’nin New Mexico eyaletinde eski sömürge valisi Juan Onate Salazar’ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen protestoda 1 kişi, kendilerini "New Mexico Sivil Muhafızları" olarak adlandıran silahlı grup tarafından vurularak yaralandı.



ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Protestolar kapsamında birçok ülkede sömürge dönemlerine ait heykeller hedef alınmaya başlandı. ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde eyaletin bulunduğu bölgenin eski sömürge valisi Juan Onate Salazar’ın heykelinin kaldırılması için Ulusal Tarih Müzesi önünde protesto gerçekleştirildi. Protestocular heykeli yıkmak isterken 1 kişi, maskeli silahlı bir sivil tarafından vurularak yaralandı. Yaralı protestocunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Saldırgan tutuklandı


Göstericiler silahlı saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, saldırganı göstericilerin elinden alabilmek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Albuquerque polisi sözcüsü Gilbert Gallegos, 31 yaşındaki Stephen Ray Baca adlı silahlı saldırganın tutuklandığı açıklandı. Gallegos, kendilerini "New Mexico Sivil Muhafızları" olarak adlandıran silahlı grubun üyelerinin, gözaltına alındığını açıkladı.



Heykel kaldırılacak


Albuquerque Müzesi’ndeki bronz heykel, son zamanlarda protestoların odağındaydı. Yetkililer de heykelin kaldırılacağını açıklamıştı. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, durumun "acil bir kamu güvenliği" meselesi haline geldiğini ve heykelin kaldırılacağını duyurdu. Vali Michelle Grisham da New Mexico’da ırkçılık karşıtı göstericileri sindirmeyi amaçlayan herhangi bir saldırıya izin verilmeyeceğini açıkladı.



İspanyol Juan Onate Salazar’ın New Mexico’ya 1598’de geldiği ve yerlilere yönelik uyguladığı şiddetle biliniyor.

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