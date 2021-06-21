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Dünya ABD'de eski eşcinsel askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatına destek
Dünya

ABD'de eski eşcinsel askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatına destek

LGBT lobisi tarafından desteklenen ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel sapkınlara yeni haklar vermek için hazırlanıyor. ABD, orduda görev almış eski eşcinsel askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:29:00 -
ABD'de eski eşcinsel askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatına destek

ABD, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamaya hazırlanıyor.

LGBT lobisi tarafından desteklenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, LGBT'liler için adım atmaya devam ediyor. 

Gazi İşleri Bakanı Denis McDonough, bakanlığın trans eski askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamaya hazırlandıklarını açıkladı.

LGBT'li sapkınlara yeni haklar tanınıyor

Florida'da düzenlenen LGBT ayı etkinliğinde konuşan McDonough, değişikliğin zaman alacağını da sözlerine ekledi. McDonough açıklamasında, "Bu süreç, bakanlığın düzenlemelerinin değiştirilmesini ve trans emekli askerlerin adil muamele görmesini ve güvenliğini sağlayacak politikaların hazırlanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

4 bin eski ABD askeri kararı bekliyor

Konuşmasına devam eden Gazi İşleri Bakanı McDonough, trans emekli askerlerin bunu "uzun zamandır hak ettiğini" söyledi. Öte yandan bakanlık, bu haktan yaklaşık 4 bin eski askerin yararlanacağını düşünüyor.

 

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Yorumlar

Ali

Bu i.nelermi gelip savaştı. Bı gelsinlerde biz ameliyat ederiz onları...
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