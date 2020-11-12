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Ekonomi ABD'de enflasyon ekimde değişmedi
Ekonomi

ABD'de enflasyon ekimde değişmedi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde beklentilerin aksine değişim göstermedi - Ülkede yıllık enflasyon, bu dönemde yüzde 1,2'lik artış kaydetti - Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda değişim kaydetmezken, yıllık yüzde 1,6 arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:08:33 -
ABD'de enflasyon ekimde değişmedi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde ise aylık yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Ülkede tüketici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin biraz altında kaldı. Yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,3 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları, eylülde ise yıllık bazda yüzde 1,4 artmıştı.

Ekim ayında dışarıda yemek yeme ve market alışverişi gibi kalemlerde yaşanan maliyet artışı, giyim gibi kalemlerde kaydedilen düşüşle dengelendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık bazda değişim kaydetmedi. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak yüzde 1,8 olan piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

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