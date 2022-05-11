ABD’de enflasyon açıklandı mı? ABD enflasyonu kaç oldu?

Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleş enflasyon nisan aynıda ne kadar olacağı, ABD’de enflasyon düşecek mi yükselecek mi? sorularının cevabı merak ediliyordu. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izlediği sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceğinden piyasalar açısından oldukça önemli bir veri olarak yerini koruyor.

ABD'de enflasyon nisanda ne kadar oldu?

ABD nisan ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Buna göre; nisan ayında ABD’de yıllık enflasyon yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinden gerilemiş oldu. Ocak ayında yıllık Enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti. Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış ise yüzde 0.8 olmuştu. Ocak ayında yüzde 7,5 seviyesinde olan yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 7,9'a yükselmişti. Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşmişti.

ABD enflasyon sonrası altın ne kadar?

Altının ons fiyatı ABD enflasyon verisi öncesi 1850 dolar seviyesinde hareket ederken, veri sonrası değer kaybına yönelerek 1837 dolara kadar geri çekildi. Altının gram fiyatı ise 910 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar?

ABD’den gelen nisan ayı efnlasyon verileri sonası dolar alış fiyatı 15,3407 TL olurken, 15,3528 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.