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ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalıkta" ikinci ölüm

06 Eylül 2019 Cuma 14:57
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalıkta" ikinci ölüm

PORTLAND (AA) - ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi.

Yetkililer, Oregon eyaletinde bir kişinin şiddetli solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun, ABD'de elektronik sigarayla bağlantılı ikinci ölüm vakası olduğunu açıkladı.

Sağlık merkezinde çalışan doktor Ann Thomas, ölen kişinin temmuz ayında kaldırıldığı hastanede suni teneffüs cihazına bağlandığını ancak hastalığın şiddetlendiğini ve kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Thomas, orta yaşlı kişinin ölümüne sebebiyet verenin, elektronik sigara cihazının kendisi mi yoksa içine koyulan malzeme mi olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.

Daha önce birçok eyalette solunum yetmezliğine yakalanan kişilerin büyük bölümünün, elektronik sigara cihazlarında "tetrahidrokannabinol" (THC) adlı marihuana etken maddesi içeren ürünler kullandıkları tespit edilmişti.

Yetkililer, henüz sebebi tespit edilemeyen rahatsızlığın, marihuanalı ürün örneklerindeki E vitamini kaynaklı bir yağla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

- 25 eyalette 215 kişiye tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı teşhisi

Bu arada ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), konuyla ilgili verilerini güncelleyerek, ülke genelinde 25 eyalette elektronik sigara kullanan 215 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığına yakalandığını bildirdi.

Hastalığın salgın hastalık niteliğinde olmadığı ancak hastalığa yol açan sebebin ortak olduğu tahmin ediliyor.

Nefes almada zorluk ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin Illinois eyaletinde 24 Ağustos'ta bir kişi söz konusu akciğer rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:57
  1. ABD
  2. elektronik sigara
  3. Oregon
  4. Ölüm

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