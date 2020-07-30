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Dünya

ABD'de ekonomisinde tarihi çöküş

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD ekonomisi tarihindeki en büyük çöküşü yaşadı. ABD ekonomisin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 oranında daraldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:59:00 -
ABD'de ekonomisinde tarihi çöküş

Koronavirüs nedeniyle azalan talep ve duran yatırımlar ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bugün Almanya'da açıklanan ve tarihe geçen yüzde 10.1'lik düşüşün ardından ABD'den çok daha olumsuz bir veri geldi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 daraldı ve bu rakam tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

ABD ekonomisinde şimdiye kadar üç aylık dönemler itibariyle yaşanan en büyük düşüş yüzde 10 ile 1958 yılında gerçekleşmişti. 2008'deki finansal krizde ise ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 8.4 küçülmüştü.

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