ABD'de dudak uçuklatın bütçe açığı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) federal hükümetinin bütçe açığı temmuz ayında 63 milyar dolar oldu. ABD'de 2020 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 2,8 trilyon dolara çıktı.
ABD Hazine Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin verileri paylaştı. Rapora göre 1 Ekim 2019'da başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının temmuz ayında federal hükümetin bütçe açığı 63 milyar dolara düştü.
Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 119,6 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.
Bütçe açığı haziran ayında ise 864 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'de 2020 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 2,8 trilyon dolara çıktı.