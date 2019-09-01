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ABD’de Dorian Kasırgası yön değiştirdi

ABD’nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgasının yön değiştirip kuzeydeki eyaletlere yöneldiği açıklandı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:46
ABD’de Dorian Kasırgası yön değiştirdi

ABD’nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgasının yön değiştirip kuzeydeki eyaletlere yöneldiği açıklandı.


ABD’de Dorian Kasırgasının Florida eyaletini vuracağını açıklayan Ulusal Kasırga Merkezi, son yaptığı duyurusunda kasırganın yönünü kuzeye çevirerek eyaletin kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olabileceğini belirtti. Dorian’ın karaya ulaştıktan sonra ölümcül su baskınlarına yol açabileceği, Washington ve Virginia eyaletlerinde ise şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.



Güney Carolina’da acil durum ilan edildi


Güney Carolina Valisi Henry McMaster, halka hazırlık yapma çağrısında bulunarak, eyalette acil durum ilan etti. Florida eyaletinde Orlando Melbourne Uluslararası Havaalanı terminalinin Pazartesi sabah saat 06.00’dan sonra kapanacağı açıklandı. Havaalanı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Dorian Kasırgasının etkili olma ihtimaline karşı önlem amaçlı ve hava şartları güvenli uçuşlara izin verinceye kadar ticari faaliyetlere durdurulacaktır” ifadesi kullanıldı.


ABD Başkanı Donald Trump, 20 milyondan fazla Amerikalıyı etkileyebilecek Dorian Kasırgası ile ilgili Ulusal Kasırga Merkezi, Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) ve Kızıl Haç yetkilileriyle bir araya gelerek fırtına hakkında yetkililerden bilgi aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya yapacağı ziyareti iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington’da kalacağını açıklamıştı.


Kasırga nedeniyle Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerindeki bazı askeri üslerin boşaltıldığı belirtildi. Büyük uluslararası gemilere ev sahipliği yapan limanların tamamen boşaltıldığı, yük gemilerinin ve turistik yolcu gemilerinin kasırgadan etkilenmesi beklenilen bölgelerden uzak tutulduğu ifade edildi.


Öte yandan T.C. Miami Başkonsolosluğu, Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yaşayan Türk vatandaşlarına uyarıda bulunarak, yerel yetkililerin kararlarına uyulmasını ve kasırgadan etkilenen vatandaşların Konsolosluk ile iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:46
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