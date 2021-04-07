ABD'de din elden gidiyor

ABD'de, halkın dini hayatıyla ilgili araştırma yapıldı.

Amerikalıların ibadet topluluklarına aidiyetlerinin son yıllarda keskin bir şekilde düştüğü ortaya çıktı.

"Büyük sonuçları olacak"

Ülkenin yüzde 50'sinden daha azının kendini bir kiliseye veya sinagoga ait hissettiği belirtildi.

Anketin sonuçlarını paylaşan Axios internet sitesi, "Daha seküler bir Amerika'ya doğru hızlanan eğilim, ulusal karakterde köklü değişimi temsil ediyor. Bu değişimin siyaset ve sosyal dayanışmada büyük sonuçları olacak." yorumunda bulundu.

Yüzde 47'ye geriledi

Kendini bir ibadethaneye ait olarak gören Amerikalıların 1999 yılında yüzde 70 olan oranının, 2018'de yüzde 50'ye, son olarak yüzde 47'ye gerilediği kaydedildi.

Söz konusu oranlardaki düşüşün, dinsel tercih belirtmeyen Amerikalıların sayısındaki keskin artıştan kaynaklandığı sonucu paylaşıldı.

Herhangi bir dinle tanımlanmak istemeyen Amerikalıların oranının 1998-2000 yılları arasında yüzde 8'den son üç yılda yüzde 21'e yükseldiği bildirildi.