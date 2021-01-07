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Gündem ABD'de darbe mi oldu? Amerika'da kim darbe yaptı?
Gündem

ABD'de darbe mi oldu? Amerika'da kim darbe yaptı?

ABD'de tansiyon yükseldi. ABD'de darbe mi oldu? ABD'de darbeyi kim yaptı? soruları merak ediliyor. Donald Trump destekçileri Kongre binasını bastı. İşte ABD'de son durum...

Yeniakit Publisher
2021-01-07 01:00:00 -
ABD'de darbe mi oldu? Amerika'da kim darbe yaptı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri, başkent Washington DC’de bulunan kongre binasını bastı. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olay nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı kararı alındı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın olaylara ilişkin "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" ifadesini kullandı.

Amerika'da kim darbe yaptı?

Tarihi bir kaosun eşiğinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika haberleri art arda geliyor. ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Kongre binasının basılmasının ardından ise olaylar tümüyle kontrolden çıktı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in güvenlik nedeniyle Kongre binasından çıkarıldığı açıklandı. İlerleyen dakikalarda Pence, Twitter fotoğrafına Joe Biden ile Kamala Harris'in fotoğrafını koydu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu bir darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. CNN International, bina içerisinde bir kadının göğsünden vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

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