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Aktüel ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Johnson Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Johnson Kovid-19'a yakalandı

Senatör Ron Johnson, Kovid-19'a yakalanan 5. senatör oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:45:40 -
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Johnson Kovid-19'a yakalandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Senatör Johnson’ın semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Johnson ile birlikte şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5’e çıktı.

Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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