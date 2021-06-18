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ABD'de 'Claudette' alarmı! 7 milyon kişiyi etkileyebilir
Dünya ABD'de 'Claudette' alarmı! 7 milyon kişiyi etkileyebilir
Dünya

ABD'de 'Claudette' alarmı! 7 milyon kişiyi etkileyebilir

ABD'nin güney kıyı şeridinde yaşayan 7 milyon kişiyi etkileyebilecek yeni bir tropikal fırtınanın bu gece karaya ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 21:25:00 -

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) son güncellemesinde, "Claudette" adı verilen şiddetli fırtınanın gece yarısından itibaren Louisiana kıyı şeridinden ABD topraklarına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

NHC'nin internet sayfasında, Meksika Körfezi'nden gelen şiddetli yağış ve rüzgarın sabah saatlerinden itibaren ABD ana karasına ulaşmaya başladığı, Louisina'dan Florida'ya kadar uzanan bölgede yaşayan 7 milyon insanı tehdit ettiği kaydedildi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards dün yaptığı açıklamada, "Valiliğin İç Güvenlik ve Acil Durum Hazırlık Dairesi (GOHSEP) kriz eylem ekibini harekete geçirdi ve yerel ortaklarımızla birlikte, ihtiyaç duyulan her türlü acil durum için hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen ay şiddetli yağmur ve selden en az 4 kişinin öldüğü Louisiana'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

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