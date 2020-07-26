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Dünya

ABD'de büyük facia! İçerisinde yolcusu bulunan uçak evin üzerine düştü

ABD'de içerisinde 6 yolcusu bulunan küçük uçağın bir evin üzerine düştüğü, meydana gelen facia sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri yerleşim biriminden olmak üzere 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:09:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Utah eyaletinde küçük uçak yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3’ü yaşamını yitirirken; biri uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

9 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.

Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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