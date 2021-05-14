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Dünya ABD'de bir üniversite duvarına yazılan Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması
Dünya

ABD'de bir üniversite duvarına yazılan Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması

ABD'nin Maine eyaletindeki bir üniversitenin duvarlarına yazılan İsrail karşıtı Filistin’e destek grafitileri hakkında olası nefret suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:01:00 -
ABD'de bir üniversite duvarına yazılan Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara tebeşirle "İsrail masum sivilleri öldürüyor", "Etnik temizliği durdurun", "Filistin’e özgürlük" şeklinde yazılar yazıldı. OIayla ilgili eyalet başsavcılığınca, muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kampüsteki bazı öğrenciler, sosyal medyadan yazıların fotoğraflarını paylaşırken bazıları da yazıların Yahudi düşmanlığını değil sömürgeciliği eleştirdiğini ifade ettikleri paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.

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