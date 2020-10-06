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Yaşam ABD'de bir uçakta tekme tokatlı maske kavgası
Yaşam

ABD'de bir uçakta tekme tokatlı maske kavgası

ABD'nin Arizona eyaletinden Utah'a gitmek için apronda bekleyen bir uçakta, maske takmayan bir kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:11:00 -

ABD'nin Arizona eyaletinden Utah'a gitmek için apronda bekleyen bir uçakta, maske kavgası çıktı.

Yolcuların birbiriyle yaşadığı tekme tokatlı kavga saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Görevlilerin ayırmakta zorlandığı kavga, uçağın geç hareket etmesine neden oldu.

Maske takmayan yolcu uçaktan indirildi

Olay sonrası maske takmayı reddeden yolcuya öfkelenerek, yumrukla saldıran yolcunun uçuşuna izin verilirken maske takmayan yaşlı yolcu uçaktan indirildi.

 

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