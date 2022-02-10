ABD'de bir ilk! California'da su kanallarının üzerini...

California Üniversitesi ve Merced isimli kuruluş tarafından geliştirilen "Nexus" projesi kapsamında eyaletteki su kanallarının üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirilerek hem enerjiden hem araziden tasarruf yapılacak.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, San Joaquin Vadisi'ndeki kanalda ilk defa denenecek olan pilot projenin sonbaharda başlayacağı, California Su Kaynakları Departmanı başta olmak üzere birçok kuruluşun da projeye destek vereceği belirtildi.

Projeyle, eyalet genelinde 6 bin 500 kilometre uzunluğunda bir alanı kaplayan su kanallarındaki buharlaşmayı yüzde 82 oranında azaltılmasının ve 84 milyon tondan fazla su tasarrufu sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Araştırmacılar ayrıca, projenin hayata geçmesi durumunda California'daki enerji üretim kapasitesinin altıda bir oranında artacağı ve bu yolla 2030 yılına kadar eyaletteki sera gazı emisyonlarının yüzde 40 oranında azaltma hedefinin yarısının gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan ve ABD'nin gıda ihtiyacını karşılayan eyaletlerin başında gelen California yönetimi, yaz aylarının aşırı kurak geçmesi ve devasa orman yangınları yüzünden su ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için bu alandaki projeleri destekliyor.