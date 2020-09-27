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Dünya ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:34:00 -
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de salgının boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 7 artışla 7 milyon 288 bin 932'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 524 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 103 milyon 590 bini aştı.

California 807 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

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