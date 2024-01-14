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Dünya ABD’de Biden’a Gazze tepkisi: Biden'ın ellerinde kan var
Dünya

ABD’de Biden’a Gazze tepkisi: Biden'ın ellerinde kan var

Yeniakit Publisher
2024-01-14 04:00:00 -
ABD’de Biden’a Gazze tepkisi: Biden'ın ellerinde kan var

ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapılırken, ABD Başkanı Joe Biden’a tepki gösterildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 99 gündür sürdürdüğü saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın tepkisi karşısında geri adım atmayan İsrail ordusu, ABD’nin desteğiyle bölgedeki katliamını sürdürüyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de bugün düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde İsrail’in saldırıları protesto edildi. Beyaz Saray’ın doğusunda yer alan Freedom Plaza’da toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze’de ateşkes çağrısı yaparken, meydanın ortasına da dev Filistin bayrağı açıldı.

“Gazze’deki savaşa son verin”, “ABD’nin İsrail’e yaptığı tüm yardımlara son verin” ve "Biden’ın ellerinde kan var” yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçileri, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları attı.
Yürüyüşte ABD’de bu yıl yapılacak olan seçimlere de atıfta bulunan göstericiler, “Kasım’da hatırlayacağız” sloganları atarak ABD Başkanı Biden’a Gazze mesaj gönderdi.


Kaynak: İHA

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