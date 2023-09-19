ABD'de belgeler ortalığı karıştırdı! Dünyaya duyurdular: Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi

ABD'de yayın yapan bir internet sitesinin gündeme getirdiği iddia dünyada büyük ses getirdi. ABD’de 'yeni Sızıntı' şoku… Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi!

ABD'de yayın yapan bir internet sitesinin gündeme getirdiği iddia dünyada büyük ses getirdi. ABD'nin, Ukrayna ordusu için gizli silah tedariki karşılığında Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kurtarma paketi anlaşmasına yardım ettiği öne sürüldü. Öte yandan haberde, Pakistan'da üretilen mühimmat ve teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının açık haber kaynaklarında yer aldığına işaret edildi.

ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin bazı belge ve kaynaklara dayandırdığı haberinde, haziranda Pakistan'ın IMF ile vardığı anlaşmada İslamabad'ın Ukrayna'ya silah tedariki için Washington ile yaptığı gizli bir silah anlaşmasının önemli rol oynadığı ileri sürüldü. Haberde, Pakistan'ın uzun süren savaşlar için gerekli cephanelik konusunda bir üretim merkezi olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

UKRAYNA ORDUSU PAKİSTAN'IN ÜRETTİĞİ MÜHİMMATLARI KULLANDI

Ukrayna'nın, cephane ve askeri ekipman için kronik bir yetersizlikle karşı karşıya olduğu kaydedilen haberde, Pakistan'da üretilen mühimmat ve teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının açık haber kaynaklarında yer aldığına işaret edildi. Haberde, Pakistan ordusundan ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından sızdırılan silah anlaşmasına ilişkin belgelere göre, ABD ile Pakistan arasında mühimmat satışlarının 2022 yazı ile 2023 baharı arasında gerçekleştirildiği iddia edildi.

LİSANS VE TALEP BELGELERİ DE ORTALIĞA SAÇILDI

haberler'comun derledği haberde: Silah anlaşmasının, Ukrayna'da pek de itibarlı olmayan kişilerle ilişkileri nedeniyle New York Times'ın son dönemdeki bir haberine konu olan tartışmalı "Global Ordnance" şirketine bağlı "Global Military Products" tarafından yapıldığı öne sürüldü. Haberde, para trafiğinin ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ana hatlarını ortaya koyan belgeler arasında, ABD'nin Ukrayna için Pakistan'dan askeri silah satın almak üzere yaptığı anlaşmalara ilişkin ABD ve Pakistan sözleşmeleri, lisans ve talep belgelerinin de bulunduğu savunuldu.

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