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Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

Ülkede bekleyen konut satışları, haziranda aylık yüzde 16,6 artarak beklentileri geride bıraktı - Bu dönemde mayıs ayında yakaladığı yükselişi sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 15 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:33:00 -
ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de, bekleyen konut satışları, haziranda aylık yüzde 16,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 16,6 artarak 116,1 değerine yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayında ise toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 15 artması yönündeydi.

Bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetmişti.

Ülkede bekleyen konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 6,3'lük artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, küresel bir salgının olduğu süreçte konut satışlarının bir yıl öncesine kıyasla artış kaydetmesinin şaşırtıcı ve dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Yun, tüketicilerin rekor düşüklükteki konut kredisi faiz oranlarından faydalandığını belirtti.

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