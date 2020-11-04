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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:16:53 -
ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

NEW YORK (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.


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