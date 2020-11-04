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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

Bu sonuçla Demokrat aday Joe Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:50:48 -
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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