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Aktüel ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 56 milyondan fazla oy kullanıldı
Aktüel

ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 56 milyondan fazla oy kullanıldı

New York eyaletinde başlayan erken oy kullanma sürecinin ilk gününde, oy kullanma merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:09:13 -
ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 56 milyondan fazla oy kullanıldı

NEW YORK (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı bildirildi.

ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 56 milyon 567 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 38 milyonu geçerken, yaklaşık 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

- New York'ta ilk gün uzun kuyruklar oluştu

Erken oy kullanma sürecine bugün başlayan New York eyaletinde, birçok oy kullanma merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle New York şehir merkezinde başlayan yoğunluğun ilerleyen saatlere kadar sürdüğü kaydedildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.


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