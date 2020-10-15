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Aktüel ABD'de başkan adayları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak
Aktüel

ABD'de başkan adayları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:56:33 -
ABD'de başkan adayları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden, katılacakları canlı yayın tartışmasının iptal edilmesinin ardından bu gece ayrı ayrı katılacakları programlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

ABD'de 3 Kasım'daki 59'uncu başkanlık seçimlerine kısa süre kala, adaylar Trump ve Biden seçmenlerin karşısına çıkacak.

Trump'ın yerel saat ile 20.00'de (TSİ) yarın 03.00'te Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katılacağı etkinlik, NBC televizyonunda yayınlanacak. Sunucu Savannah Guthrie'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Donald Trump seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

Biden ise aynı saatlerde Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenecek ve ABC televizyonunda yayınlanacak etkinliğe katılacak. Bu etkinliğin moderatörlüğünü ise sunucu George Stephanopoulos üstlenecek.

- Trump ve Biden'ın bugün katılması planlanan canlı yayın tartışması iptal edilmişti

ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2'nci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

Başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD), "2'nci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

CPD, 9 Ekim'de yazılı bir açıklama yaparak, 15 Ekim için planlanan 2'nci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

Son gelişmelerin ardından ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

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