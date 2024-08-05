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Dünya ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret
Dünya

ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret

Yeniakit Publisher
2024-08-05 20:00:00 -
ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump için çok ağır ifadeler kullandı.

New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin "yakın zaman önce" mesajlaştığı birine Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat." gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli." dediği aktarıldı.

Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye "bir şeyler yapmasını" istediği ve "Kazanacağız." dediği, Kennedy'nin de "evet" diye karşılık verdiği duyulmuştu.

Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.
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