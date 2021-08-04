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Dünya ABD'de aylar sonra korkulan oldu
Dünya

ABD'de aylar sonra korkulan oldu

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye yatışlar, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 01:43:00 -
ABD'de aylar sonra korkulan oldu

CNN haber kanalının ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanından derlediği verilere göre, 27 Şubat'tan bu yana ilk kez, Kovid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı 50 bin 625 olarak tespit edildi.

Delta varyantının körüklediği Kovid-19 vaka artışı ve düşük aşılama oranları nedeniyle günlük hastaneye yatış rakamlarının kış dönemi seviyelerine ulaşması, ülkenin salgınla mücadelede geriye doğru gittiği şeklinde yorumlandı.

HHS raporlarında, geçen ay Kovid-19 kaynaklı günlük hastaneye yatış rakamlarının 16 bin civarında seyrettiği belirtilirken, hafta başında ulaşılan rakamların ise bunun 3 katından fazla olduğunun altı çizildi.

Ülke genelinde hastaneye yatışlarda en yüksek oranın ise 10 bin 682 ile Florida eyaletinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Maske takmak aşı yaptıranlar için de zorunlu hale geliyor

Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka açık kapalı alanlarda, aşı olmamış olanlarla birlikte aşılarını yaptıranlar için de maske takmayı tekrar zorunlu hale getirdiklerini açıkladı.

Yönetmeliğin çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Vali Edwards, "Hiç kimse mevcut durumu sadece başka bir dalgalanma olarak karıştırmamalı. Bunlardan üçünü zaten yaşadık. Bu şimdiye kadar yaşadığımız en kötü şey." ifadelerini kullandı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Francis Collins de, daha fazla öğrencinin okula dönebilmesi ve henüz aşılanmamış 12 yaş altı çocukların korunabilmesi için ebeveynlerin evde maske takmayı düşünmek isteyebileceği görüşünü dile getirdi.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi de (CDC) geçen hafta kılavuzunu güncellemiş ve virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ve kapalı alanlarda aşılanmış kişilerin de maske takması gerektiği yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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