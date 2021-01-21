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Dünya ABD'de askerleri taşıyan helikopter düştü! Ölüler var
Dünya

ABD'de askerleri taşıyan helikopter düştü! Ölüler var

ABD'de Ulusal Muhafız Birlikleri'ni taşıyan helikopter düştü. Kazada 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:57:00 -
ABD'de askerleri taşıyan helikopter düştü! Ölüler var

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaleti Ulusal Muhafız güvenlik güçlerini taşıyan Sikorsky tarafından üretilen UH-60 Black Hawk tipi genel maksat helikopteri düştü.

DefenceTürk'in aktardığına göre, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde New York eyaleti, Rochester şehrinin güneyindeki Mendon kasabası bölgesinde meydana gelen kazada 3 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Ulusal Muhafızlara ait olan UH-60 helikopterinin rutin tıbbi tahliye eğitim uçuşu yaptığı aktarıldı. Ulusal Muhafız’lar tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Rochester Uluslararası Havalimanı’ndaki Ordu Havacılık Destek Biriminin bağlı olduğu ve Birinci Tabur C Bölüğü 171. Genel Destek Havacılık Taburu’na atandığını aktarıldı. Kaza ile ilgili olarak Vali Andrew M. Cuomo yaptığı açıklamada, “Mendon Kasabasında, New York’un en cesur üç kişisinin öldüğü New York Ulusal Muhafız helikopterinin düştüğü haberi beni mahvetti” dedi.

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