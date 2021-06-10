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Dünya ABD'de askeri üsse saldırı
Dünya

ABD'de askeri üsse saldırı

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio-Lackland Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 01:41:00 -
ABD'de askeri üsse saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio-Lackland Üssü'ne yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının en büyük üssü olan Lackland'de görevli Yarbay Brian S. Loveless, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından üssün giriş kapısına ateş edildiği, kaçan saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Söz konusu olay nedeniyle girişlere kapatılan askeri bölgenin, bir süre sonra açıldığı kaydedildi.

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