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Dünya ABD'de asker polisle çatıştı
Dünya

ABD'de asker polisle çatıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki Frederick bölgesinde bulunan Fort Detrick Donanma Üssü yakınlarında iki kişiyi yaralayan asker, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:04:00 -
ABD'de asker polisle çatıştı

ABD'nin Maryland eyaletinde iki kişiyi yaralayan donanma askerinin, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir denizci asker, Frederick bölgesinde bulunan Fort Detrick Donanma Üssü yakınlarında iki kişiyi silahla ağır yaraladı.

Doktor olduğu belirtilen saldırganın, iki kişiyi yaraladıktan sonra üsse kaçtığı belirtildi.

Saldırgan askerin, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

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