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Dünya

ABD'de aşılananlar maskeyi çıkarıyor

ABD, koronavirüse karşı aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:45:00 -
ABD'de aşılananlar maskeyi çıkarıyor

ABD Başkanı Joe Biden konu ile ilgili açıklamasında "Bugün Amerika için harika bir gün" ifadelerini kullandı.

Biden ve ekibi bu açıklamanın yapıldığı Beyaz Saray’daki toplantıya maskesiz katıldı. Bundan önce Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya gelen Biden, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından maske zorunluluğunun kaldırılması haberi ile toplantıdakilerle beraber maskesini çıkardı.

DW Türkçe'nin haberine göre Biden "Eğer aşılandıysanız artık maske takmanız gerekmeyecek" dedi ve ekledi "Aşı olun ya da olana kadar maske takın."

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin kararına göre koronavirüse karşı aşıları tamamlanan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.

DW Türkçe'nin haberine göre CDC açıklamasına göre halen toplu taşıma gibi kalabalık kapalı ortamlarda maske takılması gerekecek ancak okullar, iş yerleri ve başka mekanların açılması için önemli bir adım atılmış oldu. Aşı olanlar için sosyal mesafe kuralı da kalkmış oldu.

CDC Direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada "Biraz normallik duygusuna geri dönebilmek için, bu an için hepimiz özlem duyduk" dedi.

 

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