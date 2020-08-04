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Dünya

ABD'de acil durum! Isaias Kasırgası, Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 08:21:00 -
ABD'de acil durum! Isaias Kasırgası, Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı

Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

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