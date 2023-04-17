ABD'de 9 büyüklüğünde deprem korkusu! Fay hattında sızıntı

Bilim insanları Pasifik Okyanusu’nda yer alan 965 kilometre uzunluğundaki bir fay hattında yer alan deliğin ABD'nin kuzeybatısındaki şehirleri yok edecek yıkıcı bir depremi tetikleyebileceğinden endişelendiklerini açıkladı.

Sıcak sıvı püskürten delik, Kuzey California’dan Kanada'ya kadar uzanan Cascadia Yitim Bölgesi olarak bilinen eğimli fayın sınırında, Oregon kıyı şeridinden 80 kilometre uzakta bulunuyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre bu durum Kuzeybatı Pasifik'te, 9 büyüklüğünde bir depremi nedne olabilir ve delik, depremin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilir.

Bununla beraber, fay hattındaki sızıntı ilk olarak 2015 yılında gözlemlendi. Ancak Washington Üniversitesi (UW) tarafından yapılan çalışma, kimyasal olarak farklı sıvının çok tehlikeli olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu sıvının plakaların sorunsuz hareket etmesine izin verdiğini, ancak plakalar üzerinde ürettiği stresin yıkıcı bir deprem oluşturmak için birikebileceğini belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı Evan Solomon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu benim hiç görmediğim ve bildiğim kadarıyla daha önce gözlemlenmemiş bir şey. Sızan sıvının çevredeki deniz suyundan 8 derece daha sıcak olduğunu ve doğrudan sıcaklığın tahmini 150 ila 260 derece olan Cascadia mega bindirmesinden geldiğini belirledik."

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Çalışmanın yazarları bölgede 9 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin olası olduğunu ve on binlerce kişinin yaşamını yitirebileceğini ifade etti.