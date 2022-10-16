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Dünya ABD'de 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı
Dünya

ABD'de 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı

ABD-California'da 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 19:02:00 -
ABD'de 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı

ABD’nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

Stockton Polis Departmanı Şefi Stanley McFadden, 43 yaşındaki Wesley Brownlee’nin “yeni bir kurban arayışı içindeyken” yakalandığını bildirdi.

McFadden, “Gözetleme ekibimiz şüpheliyi takip etti ve davranış kalıplarını izledi. İnanıyoruz ki avlanmaya çıkmıştı, yeni bir öldürme görevindeydi. Yakalanmasıyla yeni bir cinayeti önlediğimize eminiz.” ifadelerini kullandı.

Polis şefi, zanlının yakalandığı sırada üzerinde siyah elbise ve maske ile ateşli silah bulunduğuna dikkati çekti.

Brownlee’nin, eyaletin Stockton kentinde 8 Temmuz-27 Eylül tarihlerinde herhangi bir tahrik olmadan gece vakti silahla vurularak öldürülen yaşları 21 ila 54 olan 6 erkek cinayetinin faili olduğu düşünülüyor.

Polis, gözaltındaki Brownlee’nin, cinayet suçlamasıyla salı günü hakim karşısına çıkacağı bilgisini paylaştı.

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