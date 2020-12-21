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Aktüel ABD'de 25'incisi düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
Aktüel

ABD'de 25'incisi düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 06:18:17 -
ABD'de 25'incisi düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

NEW YORK (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletinde 25. kez düzenlenen ve Türk kültürünü, sanat ve mutfağını sergi, atölye, söyleşi, belgesel ve kısa film yarışmalarıyla tanıtan Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında 40'a yakın film gösterildi.

Yarışmada En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nü, yönetmenliğini Pınar Okan'ın yaptığı "Sıradan Birkaç Gün", En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nü ise yönetmenliğini Yılmaz Özdil'in yaptığı "Barê Giran / Ağır Yük" adlı yapımlar aldı.

Yarışma kapsamında verilen kısa film ve belgesel dallarındaki özel mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu.

Festival boyunca, dijital platformda İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye camilerini tanıtan turlar yapıldı, sanal ortamda "Anadolu’nun Renkleri" adlı Anadolu'nun zengin kültürel birikimini yansıtan yöresel danslar ile çeşitli resim sergileri düzenlendi, sunumlardan sonra katılımcılarla söyleşiler yapıldı.


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