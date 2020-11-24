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Aktüel ABD'de 2003-2018 yıllarında 140 çocuk polis müdahalesinde öldü
Aktüel

ABD'de 2003-2018 yıllarında 140 çocuk polis müdahalesinde öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:35:24 -
ABD'de 2003-2018 yıllarında 140 çocuk polis müdahalesinde öldü

ANKARA (AA) - ABD'de 2003-2018 yıllarında en az 140 çocuğun polis tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, ABD'de pediyatri eğitim hastanesi Nationwide Children's Hospital'ın yaptığı araştırmanın bulguları, "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

Araştırma, ABD'de 2003-2018'de yaşları 12 ila 17 olan 140 çocuğun, polis müdahalesi sonucu yaşamını yitirdiğini, 113 ölümde silahın rolünün bulunduğunu ortaya koydu.

Polis müdahalesinde hayatını kaybeden çocukların büyük bölümünün azınlık mensubu ve yüzde 93'ünün erkek olduğu, siyahi çocukların polisin elinde ölme olasılığının beyazlardan 6, Hispanik çocukların da 3 kat fazla olduğu görüldü.

Çalışma, ABD'de her yıl yaklaşık çoğu erkek 1300 çocuğun silahla vurularak öldüğünü gözler önüne serdi. Bu vurulmalara, en fazla silahla oynayan kardeş veya yakının neden olduğu da işaret edildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr Monika Goyal, "Bir çocuğun herhangi bir nedenle ölümü kahredici ancak polis şiddeti sonucu olması sisteme güvensizliğe yol açıyor. Keskin ırksal ve etnik farklılık örüntüsü bu trajediyi daha kötüleştiriyor. Bu politikaları soruşturmak, tespit etmek ve düzeltmek önemli." ifadesini kullandı.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un mayısta polis memurunun uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle ölmesi, siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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